Handynetz-Betreiber Mobilfunker O2 unter Druck - Hoffnung auf 2027

München - Die Talfahrt des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica setzt sich fort. Wie die Deutschlandtochter des spanischen Konzerns Telefónica in München mitteilte, sank der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,1 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Hauptgrund hierfür ist der Verlust des Großkunden 1&1, der jahrelang das O2-Netz mitgenutzt und dafür Miete gezahlt hatte. Doch 2024 wechselte 1&1 zu Vodafone, bis Ende 2025 wurden rund 12 Millionen Handykunden auf das Vodafone-Netz umgebucht. Dadurch bekommt O2 weniger Geld in die Kasse.