Handy weg nach Crash: Lkw-Fahrer klaut Handy nach Unfall und flüchtet

Kleinlangheim (dpa/lby) - Nach einem Unfall auf einem Autohof an der A3 bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) hat ein Lastwagenfahrer das Handy des anderen Unfallbeteiligten gestohlen und ist damit geflüchtet. Bei der Schadensregulierung nach dem Zusammenstoß zweier Lastwagen am frühen Morgen habe der 24-Jährige das Mobiltelefon eines 23-Jährigen an sich genommen und sei dann davongefahren, teilte die Polizei mit.