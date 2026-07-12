 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Lkw-Fahrer klaut Handy nach Unfall und flüchtet

Handy weg nach Crash Lkw-Fahrer klaut Handy nach Unfall und flüchtet

Crash, Diebstahl, Drogenverdacht: Nach einem Unfall auf der A3 wird ein Lkw-Fahrer geschnappt – mit einem gestohlenen Handy im Versteck. Was der Polizei noch auffiel.

Handy weg nach Crash: Lkw-Fahrer klaut Handy nach Unfall und flüchtet
1
Die Polizei fahndete nach dem Verdächtigen und wurde fündig. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Kleinlangheim (dpa/lby) - Nach einem Unfall auf einem Autohof an der A3 bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) hat ein Lastwagenfahrer das Handy des anderen Unfallbeteiligten gestohlen und ist damit geflüchtet. Bei der Schadensregulierung nach dem Zusammenstoß zweier Lastwagen am frühen Morgen habe der 24-Jährige das Mobiltelefon eines 23-Jährigen an sich genommen und sei dann davongefahren, teilte die Polizei mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Die Verkehrspolizei stoppte den Verdächtigen wenig später und fand das Handy versteckt in der Fahrerkabine. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf Drogenkonsum des 24-Jährigen. Ihm wurde Blut abgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.