Memmingen (dpa/lby) - Eine Kassiererin hat ein vergessenes Handy in einem Warenhaus in Memmingen an die falsche Frau ausgehändigt. Doch anstatt auf den Fehler aufmerksam zu machen, nahm die vermeintliche Besitzerin das Mobiltelefon dankend an sich, wie die Polizei mitteilte.