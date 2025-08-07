Das neue Schuljahr hat kurz vor Beginn für die Schüler eine schlechte Nachricht parat: Es wird schwieriger mit Chatten, Daddeln und Surfen im Internet. Das Handy-Verbot in den Schulen soll noch strenger gehandhabt werden. Insbesondere an den Grundschulen und in der Primarstufe von Förder- und Gemeinschaftsschulen gilt ein generelles Handy-Verbot. Die Technik soll nur unter pädagogischer Anleitung genutzt werden, ist das Ziel.