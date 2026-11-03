Handy am Steuer: Bilger für bundesweite Einführung von Handy-Blitzern

Berlin - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will sich für eine bundesweite Einführung von Handy-Blitzern stark machen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Mehr als tausend Unfälle passieren jedes Jahr durch elektronische Geräte wie Handys am Steuer - Tendenz steigend. Das ist eindeutig zu viel. Innovative Technologien wie Handy-Blitzer können erkennen, ob sich ein Fahrer während der Fahrt ablenken lässt und ein Mobiltelefon in der Hand hält. Sie helfen, konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit spürbar zu steigern."