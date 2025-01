Laut Thüringer Handwerkstag liegen die Kurs- und Prüfungsgebühren der Meisterkurse im Handwerk zwischen 8.200 Euro für Friseure bis hin zu 13.800 Euro für Zahntechniker. Meisterkurse könnten in Vollzeit etwa in 1 bis 1,5 Jahren absolviert werden oder berufsbegleitend quasi in Teilzeit in 2,5 bis 3 Jahren.