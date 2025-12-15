Mittlerweile setzt Marolin auch auf die Weihnachtskunst, für die Thüringen wohl am bekanntesten ist: das Glas. "Glas geht immer, das zerbricht ja schön", scherzt die Geschäftsführerin. Die Ursprünge des traditionellen Christbaumschmucks, für den vor allem die Nachbarstadt Lauscha bekannt ist, liegen in der Armut der damaligen Glasbläser begründet. Diese hätten den Glasschmuck erfunden, da "sie sich nicht mal die damals üblichen Äpfel und Nüsse, die man an den Baum gehängt hat, leisten konnten", so Weihnachts-Experte Wozniak. Was aus Not begann, wurde zum Exportschlager: Die Sonneberger Verleger nahmen die Weihnachtskugel in ihr Sortiment auf und brachten sie in die ganze Welt.