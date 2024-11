Eine Weihnachtspyramide von Frank Schäfer aus Frauensee (Wartburgkreis) hat gerade in London für Freudentränen gesorgt. Doch man muss nicht nach England fahren, um zu sehen, was der Hobby-Drechsler und Bastler so alles fertigbringt. Man kann auch einfach nach Frauensee kommen.