Der Stolz war den vielen Gesichtern am Donnerstagnachmittag auf dem Bildungscampus BTZ Rohr-Kloster anzusehen – den bisherigen Auszubildenden und jetzigen Fachkräften in ihrem jeweiligen Beruf ebenso wie den Lehrmeistern. Bei letzteren war die Freude möglicherweise doppelt so groß, können sie doch nun so manche Lücke ihn ihrem Betrieb schließen. Fachkräfte sind rar, und das in einem Maß wie selten in den Jahren zuvor.