Nebelig-trüb ist es in Bedheim und es nieselt aus den grauen Wolken, als auf dem Dachstuhl des Remisen-Anbaus der Richtspruch von Zimmerermeister Samuel Friedrich aus Veitlahm vorgetragen wird. Mit dreifachem Hoch auf Bauherrn, Architekten und Handwerker, mit zerschellendem Sektglas am Boden der Baustelle. Anstelle eines grünen Bäumchens findet sich nun aber ein selbst geflochtener Kranz mit Lichterkette auf dem Dachfirst.