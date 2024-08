Die Handwerkskammer Erfurt berichtete von einem Erfolg der Praktikumsprämie in den Sommerferien. Allein in ihrem Bereich könnten in den Herbstferien etwa 100 weitere Praktikumswochen gefördert werden. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach der Prämie zeigt, dass das Instrument richtig und wichtig ist", äußerte Kammerpräsident Stefan Lobenstein.

Die Kammer verwies darauf, dass die Anmeldung über ihre Website erfolge. Da in die erste Woche der Thüringer Herbstferien ein Feiertag falle, könnten in der Regel nur Praktika in der zweiten Ferienwoche finanziell unterstützt werden.