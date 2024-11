Handwerksberufe: Handwerk will weitere Förderung von Schüler-Praktika

Erfurt (dpa/th) - Nach der hohen Nachfrage für Schüler-Praktika im Thüringer Handwerk sollten diese nach Ansicht der Kammern auch im nächsten Jahr vom Land gefördert werden. Der Freistaat hatte in diesem Jahr erstmals eine Prämie an Schüler gezahlt, die in den Sommer- und Herbstferien ein Praktikum in einem Handwerksberuf absolvierten. Insgesamt standen dafür 105.000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung. "Wir sehen das enorme Potenzial dieser Prämie für die berufliche Orientierung und die Nachwuchsförderung im Handwerk", sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein dazu.