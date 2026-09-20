Die Trickfilmfigur Stitch sitzt neben kleinen Drachen, Pilze stehen zwischen Schildkröten und auch Minions, Avocados und Quallen finden ihren Platz. Am Stand von Angelina Tomasch und ihrer Mutter Nancy Tomasch aus Schalkau ist kaum ein Fleck frei. Die gehäkelten Figuren leuchten in allen möglichen Farben und ziehen im Vorbeigehen sofort die Blicke auf sich. Rund 50 Aussteller sind beim Handwerkermarkt in Suhl dabei und verwandeln die Innenstadt in einen Ort aus Handwerk und Kunst.