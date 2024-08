Nach erlebnisreichen acht Jubiläumsfesttagen lockt am Samstag der Handwerker- und Kreativmarkt in Schleusingens Ortsteil. „Der Schultheiß von Waldau hat 1764 das alte Marktrecht wiederbelebt. Der Ort durfte dann im Frühjahr und im Herbst Markt abhalten,“ erzählt Nicole Mehler. Diesem historischen Datum aus der 725-jährigen Geschichte des Ortes ist dieser Markttag gewidmet. Alle anderen wichtigen geschichtlichen Meilensteine hat Nicole Mehler fein säuberlich aufgeschrieben und an einer Tafel angepinnt. Die Chronik im Kleinformat. Daneben wird fleißig gemalt. Eine Leinwand ist in 345 Pixel eingeteilt. In jedes dieser kleinen Quadrate können Besucher selbst ein Mini-Bild malen, das am Ende ein großes Ganzes ergibt. Ein großes Ganzes ist dieses Dorf zum Jubiläum. Da fließen die Ideen, da macht jeder, was er kann. Höfe laden zum Schauen und Verweilen ein. Alte Handwerkskunst wird wieder lebendig, etwa in der alten Schmiede, die es zwar schon seit 60 Jahren nicht mehr gibt, vor der aber an diesem Samstag die Hinternäher Kunstschmiede Tino und Til Blaurock zeigen, wie das geht. Mit dem Hammer das heiße Eisen bearbeiten dürfen die Besucher dabei auch selbst mal. Der achtjährige Felix hat’s probiert. Sein selbst geschmiedetes Teil „bekommt mein Papa zum Geburtstag“, verrät er.