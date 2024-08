Unglaublich. Die Werkstatt ist so klein und so voller Werkzeug, Maschinen, Holz und allem, was es für die Arbeit eines Gewehrschäfters braucht. Otto Engelhardt muss selbst schmunzeln. „Wenn ich mir vorstelle, was ich hier alles gemacht habe – selbst Möbel hab’ ich hier gebaut.“ Hier, das ist der einstige Wäscheboden in dem kleinen Häuschen An der Goldenen Lauter. Der musste in den Giebel ausweichen, als Otto Engelhardt mit seiner Werkstatt von der Goldlauterer Autobrücke in das Häuschen zog, das er gemeinsam mit seiner Frau erworben hatte. Das war Ende der 1970er Jahre. In der Zeit also, als Otto Engelhardt seinen Meisterlehrgang als Schäfter absolviert und die Selbstständigkeit im Visier hatte.