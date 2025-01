"Wir führen laufend Kontrollen durch, kürzlich beispielsweise verstärkt in der Region Dingolfing/Landau und in Passau", heißt es auch von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Überwiegend sei dabei alles in Ordnung gewesen. "In manchen Betrieben wurden die Betriebsleiter zwar erst bei einem Wiederholungsbesuch angetroffen, aber das ist im Hinblick auf weite Öffnungszeiten, Urlaub, Krankheit und Freizeitausgleich auch nicht ungewöhnlich."