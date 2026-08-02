30 junge Handwerker aus der Handwerkskammer Erfurt hatten sich beworben, eines der Gesichter des Handwerks zu werden. Darunter der Schmied Paul Rosbander aus Gräfenroda.
Handwerk Welche Gesichter hat das Handwerk
Marina Hube 02.08.2026 - 11:00 Uhr
Zwölf Handwerker stehen im Finale des Wettbewerbs „Gesichter des Handwerks“. Unter ihnen ein junger Mann aus dem Ilm-Kreis. Erfahren Sie, wer er ist.
30 junge Handwerker aus der Handwerkskammer Erfurt hatten sich beworben, eines der Gesichter des Handwerks zu werden. Darunter der Schmied Paul Rosbander aus Gräfenroda.