Der Samstag ist für Kraftfahrzeugtechniker ein besonderer Tag, denn sie werden als Gesellen freigesprochen – oder haben erfolgreich ihre Prüfung absolviert. 40 Gesellen und drei Gesellinnen erhalten im Meininger Volkshaus ihre Urkunden von der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes in Südthüringen. Einige hatten ihre Prüfung mit besonderen Leistungen absolviert. An erster Stelle nennt die Mitteilung der Innung Kevin Doppel vom Meisterbetrieb Domhardt in Sonneberg.