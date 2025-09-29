Gleich zwei Meistertitel konnten jüngst bei GRW Anlagenbau im Sonneberger Stadtteil Malmerz gefeiert werden. Es geht nicht um einen Sprint, ausreichend Tore oder gar große Weiten. Die Disziplin hat etwas mit Stahl, Festigkeit und möglichst geraden „Nähten“ zu tun, letztere nicht mit Nadel und Faden „gezogen“, sondern mit hohen Temperaturen und Genauigkeit. Philip Lukow und Lucas Hammerschmidt, Anlagentechniker in spe, gehören zu den bundesweit besten Schweißern.