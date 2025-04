Handwerk: Land stockt Prämie für Praktika im Handwerk auf

Erfurt (dpa/th) - Die Prämie für Ferienpraktika in Thüringer Handwerksbetrieben wird in diesem Jahr aufgestockt. Der Landtag hatte bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, das Programm fortzuführen. Das Budget werde auf mindestens 150.000 Euro festgesetzt, so der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Bühl. Auch in Zeiten klammer Kassen seien derartige Leistungen wichtig, um das Thüringer Handwerk als einen der größten Arbeitgeber im Freistaat zu stützen, so der Politiker weiter.