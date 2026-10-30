Handwerk "Kritische Entwicklung" am Ausbildungsmarkt

Erbach (dpa/lhe) - Max Heilmann arbeitet im Odenwald als Zimmerer. Er hat bei dem 1805 gegründeten Familienbetrieb Engelhardt in Erbach gelernt und ist auch heute noch dort beschäftigt. Der kleine Betrieb hat 26 Mitarbeiter und bildet derzeit 5 Lehrlinge aus. Wenn es die wirtschaftliche Lage und die Eignung zulässt, sollen die auch übernommen werden. Nach den Worten des Leiters der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Hessen, Frank Martin, eher eine Seltenheit. "Es gibt einen erheblichen Rückgang bei gemeldeten Ausbildungsstellen", sagte er heute bei einem Besuch des Unternehmens. Es sei der niedrigste Wert seit 2008.