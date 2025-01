Handwerk Kontrollen bei Barbershops in München

München (dpa/lby) - In München müssen sich Barbershops auf Kontrollen einstellen. Die Handwerkskammer und das Kreisverwaltungsreferat überprüfen in einer konzertierten Aktion, ob in den Shops auch wirklich nur Bärte gepflegt werden. Wenn auch Friseurdienstleistungen wie Färben oder Haareschneiden angeboten werden, wird gecheckt, ob der Betrieb wie vorgeschrieben in der Handwerksrolle eingetragen ist und der verpflichtende Meister auch tatsächlich existiert.