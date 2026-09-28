Erfurt (dpa/th) - An der Spitze der Handwerkskammer Erfurt steht weiterhin der Konditormeister Stefan Lobenstein. Er wurde als Kammerpräsident für weitere fünf Jahre mit großer Mehrheit gewählt, wie die Handwerkskammer mitteilte. Lobenstein vertritt auch den Thüringer Handwerkstag, der die drei Kammern in Erfurt, Gera und Suhl repräsentiert. Der Erfurter Konditormeister ist bereits seit 2011 als Kammerpräsident ehrenamtlich tätig.