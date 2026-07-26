Der Roman arbeitet durchweg mit fleischlichen Metaphern, etwa wenn der Protagonist auf der Fachschule "sein Messerset hegte und pflegte wie die anderen ihren Schwanz". Oder wenn er eine prächtige Kuh in Augenschein nimmt: "Er fühlte das dunkelrote Fleisch, die weiße Äderung, die langen Lendenstücke, die er aus ihrer Seite herauslösen könnte." Der Verweis auf Patrick Süskinds "Das Parfum" im Nachwort leuchtet ein.