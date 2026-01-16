Ein surrendes Geräusch erfüllt die Werkstatt von Gabriele Scheimnitz in Zella-Mehlis, nachdem sie ihr aktuelles Werkstück; einen Stempel; in die CNC Maschine gespannt und den Start-Knopf gedrückt hat. Nun rotiert die Maschine über dem Metall, und beginnt, den Bundesadler als Motiv auf die Petschaft zu prägen. Bis zu einer halben Stunde kann das dauern, je nach eingestellter Geschwindigkeit und Motiv. Zeit genug also für Gabriele Scheimnitz, den Gästen ihre Werkstatt zu zeigen. An den Wänden sammeln sich die unterschiedlichsten Plaketten, Hausnummer, Schilder. Alles Aufträge, welche die Gravieranstalt Schweimnitz im Laufe der Zeit so bekommen hat.