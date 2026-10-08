Es beginnt mit einem kleinen Stück Fimo-Knete – einer Modelliermasse, die im Ofen aushärtet. Die 24-jährige Suhlerin Julia Holland nimmt die weiche Ofenknete in die Hand und vermischt die verschiedenen Farben. Mal entstehen feine Muster, mal kräftige Farbkombinationen, mal kleine Blumen oder ganze Landschaften. Am Anfang liegt vor ihr zunächst nur eine flache, bunte Masse. Noch lässt sich kaum erahnen, was daraus einmal werden soll. Julia drückt die Formen mit Ausstechern aus. „Es ist wie Plätzchen backen“, sagt sie und schmunzelt.