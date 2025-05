Sonntag im Geraberger Thermometermuseum – es ist Internationaler Museumstag: Die Gasflamme am Arbeitstisch des Glasbläsers zischt. Wenn der Kompressor zum Luftpumpen anspringt, gibt es einen Knall, der die Zuschauer erschreckt. Peter Trautsch lächelt, erklärt das Geräusch und lässt sich dann über die Schulter schauen, wenn aus einem Glasrohr in flammender Hitze mit Geschick und Geduld eine Vogelfigur entsteht. Die kleine Johanna hat sich eine rote Nachtigall gewünscht und bekommt diese überreicht. „Singen oder zwitschern musst du schon selbst“, sagt Peter Trautsch beim Überreichen des Glasvogels. Johanna zeigt mit den Fingern der rechten Hand ihr zartes Alter. Unter der Woche besucht sie den Arnstädter Kindergarten, in dem ihre Mutter als Erzieherin arbeitet.