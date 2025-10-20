Erfurt (dpa/th) - Papierkram statt Baustelle: Die Bürokratie verschlingt bei Handwerkern in Thüringen nach Angaben der Handwerkskammer Erfurt viel Zeit. Betriebseinhaber und Führungskräfte verbrächten etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation und Verwaltung statt auf der Baustelle oder in der Werkstatt, teilte die Kammer in Erfurt mit. "Es braucht weniger Regulierung, mehr Vertrauen und eine Politik, die Betriebe wieder arbeiten statt verwalten lässt", forderte Hauptgeschäftsführer Thomas Malcherek.