Neue Impulse für den Stollen

Wie unterschiedlich die Teilnehmer an das traditionelle Gebäck herangehen, zeigen ihre Abschlussarbeiten. Schellenberger widmete seine Abschlussarbeit dem Einfluss des Salzgehalts auf den Geschmack eines sächsischen Bodenstollens. Das Salz beeinflusse, wie Aromen wahrgenommen würden. "Mein Vater hat immer gesagt, Backen ist Glückssache, und mein Lehrmeister hat immer gesagt, Backen ist eine Wissenschaft." Für Schellenberger sei es beides: "Wissenschaft und Leidenschaft".

Der Thüringer Teilnehmer Wolfgang Süpke setzte dagegen auf eine Schokoladenkreation. Er entwickelte einen Stollen mit besonders dunklem, intensiv schokoladigem Kakao. "Ich bin ganz stolz, so ein Botschafter zu sein", sagte Süpke über seine neue Rolle als Stollensommelier.

Weitere Impulse kamen aus Hamburg: Ein Teilnehmer entwickelte einen Franzbrötchen-Stollen, der norddeutsche Backtradition mit dem sächsischen Weihnachtsgebäck verbindet. Traditionalist Schellenberger sei von dem Experimentierstollen nicht abgeneigt: "Also eine gute Variante, aber man merkt schon so von der Grundkonsistenz – der Teig, der ist schon anders als bei uns."