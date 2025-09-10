Handwerk all-in: Große Lust auf Handwerk

Offene Werkstätten

Nach der feierlichen Eröffnung durch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und HWK-Präsident Mike Kämmer erwartet alle Interessierten, vor allem aber Mädchen und Jungen der Klassenstufen 7 bis 11, ein unkomplizierter, ganz persönlicher Einblick in die spannende Welt der handwerklichen Berufe und Karrieremöglichkeiten. Sie, aber auch ihre Eltern und Großeltern, Freunde und Bekannte sind eingeladen, vorbeizukommen, Unternehmen kennen zu lernen und womöglich gleich die ersten Schritte zur neuen Lehrstelle zu gehen.