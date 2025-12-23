Alles ist vorbereitet und alle Geschenke für die Liebsten sind eingepackt: Doch, oh Schreck! Spontan hat sich Besuch über die Feiertage angesagt. Was tun, wenn die Geschenke-Läden bereits geschlossen haben? Thomas Richter hat die perfekte Lösung parat: Seit Kurzem steht unter seinem Carport in der Zella-Mehliser Georg-Schumann-Straße 18 ein weiß lackiertes Schränkchen. Das Schränkchen für Geschenkchen, hat er es genannt.