Handgelenk umgedreht: Schwarzfahrer verletzt Zugbegleiter bei Ticketkontrolle

Obertraubling (dpa/lsw) - Bei einer Ticketkontrolle hat ein Schwarzfahrer einen Kontrolleur bedroht und verletzt. Der 20-Jährige habe dem Schaffner bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn ein Ticket vorgelegt, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der Zugbegleiter das Ticket beanstandete, soll der Mann ihm das Handgelenk umgedreht haben und am Bahnhof Obertraubling ausgestiegen sein. Der Zug war von Plattling nach Regensburg unterwegs.