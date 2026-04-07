 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Schwarzfahrer verletzt Zugbegleiter bei Ticketkontrolle

Handgelenk umgedreht Schwarzfahrer verletzt Zugbegleiter bei Ticketkontrolle

Bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn wird ein Fahrgast handgreiflich und verletzt den Zugbegleiter leicht. Nach dem Vorfall steigt der Mann aus und die Polizei startet eine Fahndung.

Handgelenk umgedreht: Schwarzfahrer verletzt Zugbegleiter bei Ticketkontrolle
1
Der 20-Jährige zeigte dem Schaffner ein nicht gültiges Ticket. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Obertraubling (dpa/lsw) - Bei einer Ticketkontrolle hat ein Schwarzfahrer einen Kontrolleur bedroht und verletzt. Der 20-Jährige habe dem Schaffner bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn ein Ticket vorgelegt, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der Zugbegleiter das Ticket beanstandete, soll der Mann ihm das Handgelenk umgedreht haben und am Bahnhof Obertraubling ausgestiegen sein. Der Zug war von Plattling nach Regensburg unterwegs. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nach dem Vorfall rief der Zugbegleiter die Polizei, die den Verdächtigen später am nicht mal zehn Kilometer entfernten Bahnhof in Regensburg festnahm. Der Verdächtige hatte von Obertraubling den nächsten Zug in die Hauptstadt der Oberpfalz genommen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. 

Die Beamten ermitteln nun gegen den 20-Jährigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Betrugs. Der Schaffner brach nach dem Vorfall seinen Dienst ab und ging zu einem Arzt. Er hatte leichte Verletzungen erlitten.