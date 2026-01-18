Handelskonflikt Wirtschaft fordert klare Antwort Europas auf Trumps Zölle

Aus Sicht von VDA-Präsidentin Hildegard Müller ist jetzt "eine kluge, strategische und mit den betroffenen Ländern abgestimmte Reaktion" aus Brüssel entscheidend: "Schnellschüsse führen zu einer Eskalation und einer möglichen Spirale, die nur Verlierer produziert."

"Wenn eine Seite ihr Wort bricht, gilt ein Deal nicht mehr", sagte Dirk Jandura, Präsident des Außenhandelsverbands BGA, dem Pro-Newsletter Industrie & Handel des Nachrichtenmagazins Politico. Politische Forderungen mit Handelshemmnissen durchsetzen zu wollen, sei nicht akzeptabel: "Besonders nicht, wenn es um die Durchsetzung von hegemonialen Plänen geht."