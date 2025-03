Handelskonflikt Trumps Stahl- und Aluminiumzölle treten in Kraft

Kanada und die USA legen Stromstreit vorerst bei

Trump hatte zuletzt immer wieder verbal scharf gegen den Nachbarn im Norden geschossen. Kurz dem Inkrafttreten der Stahl- und Aluminiumzölle legte er nach und kündigte an, dass er angewiesen habe, auf die Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada Zölle von weiteren 25 Prozent zu erheben, so dass der Gesamtzoll von Mittwochfrüh an 50 Prozent betrage. Dies sei eine Antwort darauf, dass Kanada eine Preiserhöhung für Stromexporte in die USA um 25 Prozent erhebt, so Trump. Ontario setzte seine Stromerhöhungen nach Verhandlungen mit US-Handelsminister Howard Lutnick dann aber aus. Das Weiße Haus gab daraufhin bekannt, dass für Kanada die ursprünglichen 25 Prozent bei Zöllen gälten.