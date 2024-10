LKA im Einsatz Mann bringt Handgranate zur Polizei

Ein 57-Jähriger fand Mittwochmittag in einem Müllcontainer in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen in einer schwarzen Tasche eine Handgranate. Da er sie nicht dortlassen wollte und nicht weiter wusste, nahm er sie mit zur Polizeiinspektion Bad Salzungen.