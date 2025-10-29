Die Sorge ist, dass Chinas Regierung über den in Peking ansässigen Konzern die öffentliche Meinung manipulieren oder an Daten von US-Bürgern kommen kann, was Tiktok stets bestritt.

Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus der Ära seines Vorgängers Joe Biden aus und verlängerte die Frist dafür seitdem immer weiter. Im September erklärte Trump die geplante Vereinbarung über die Abspaltung des US-Geschäfts in eine neue Firma für rechtskonform. Demnach sollen amerikanische Investoren die Kontrolle bei Tiktok USA übernehmen und Bytedance einen Minderheitsanteil behalten. Dem Weißen Haus zufolge sind nur noch letzte Details zu klären.

Und warum spielen Sojabohnen eine Rolle?

Die Chinesen stoppten vor einigen Monaten den Kauf von Sojabohnen, wodurch US-Landwirte ihren wichtigsten Kunden verloren. Stattdessen bestellten sie die Waren etwa in Brasilien. Die US-Landwirte rannten Trump die Tür ein und schlugen Alarm. Der Druck im eigenen Land auf den US-Präsidenten stieg. Er wird verhandeln wollen.