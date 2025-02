"Das geht natürlich in den Milliarden-Bereich", sagte Aiwanger nach einer Kabinettssitzung in München. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland drohe massiv zurückzufallen. "Allein für Bayern sind das Milliardenschäden in der Wirtschaft, und die deutsche Wirtschaft ist ohnehin geschrumpft. Die kann hier noch mal einen Prozentpunkt und mehr schrumpfen, wenn das in dieser vollen Auswirkung so käme wie befürchtet", warnte der Freie-Wähler-Vorsitzende.