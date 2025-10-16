Handelsbeziehungen: Thüringer Wirtschaftsdelegation reist nach China

Mehr Importe aus China als Exporte

Das Handelsvolumen Thüringens mit China beläuft sich laut Ministerium auf insgesamt 5,7 Milliarden Euro, wobei die Einfuhr chinesischer Produkte mit 4,6 Milliarden Euro den Export deutlich überwiegt. "Umso wichtiger ist es, unsere Exportbemühungen in China zu intensivieren – und parallel dazu auch neue Absatz- und Beschaffungsmärkte weltweit zu erschließen, um so unsere Exportwirtschaft stärker zu diversifizieren", so die Ministerin.