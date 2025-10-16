Handelsbeziehungen: Thüringer Wirtschaftsdelegation reist nach China

Der in Arnstadt produzierende Batteriehersteller CATL ist das bekannteste Beispiel für thüringisch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen. In schwieriger gewordenen Zeiten sollen diese gestärkt werden.
Nach der Werbung weiterlesen
Vertreten sind rund 40 Teilnehmer von Unternehmen, Kammern, Branchenverbänden und wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen. Geplant sind Besuche bei Unternehmen und Investoren in Peking, Shanghai, Changzhou und Ningde. Dort will Boos-John den Stammsitz des auch in Thüringen ansässigen Batterieherstellers CATL kennenlernen.
Als globale Wirtschaftsmacht bleibe China für Thüringen ein wichtiger, aber herausfordernder Partner, erklärte die Ministerin. "Am chinesischen Markt führt für eine exportorientierte Wirtschaft wie unsere trotz schwieriger Rahmenbedingungen kein Weg vorbei", sagte Boos-John.
Das Handelsvolumen Thüringens mit China beläuft sich laut Ministerium auf insgesamt 5,7 Milliarden Euro, wobei die Einfuhr chinesischer Produkte mit 4,6 Milliarden Euro den Export deutlich überwiegt. "Umso wichtiger ist es, unsere Exportbemühungen in China zu intensivieren – und parallel dazu auch neue Absatz- und Beschaffungsmärkte weltweit zu erschließen, um so unsere Exportwirtschaft stärker zu diversifizieren", so die Ministerin.
Derzeit haben mehr als 200 Thüringer Unternehmen Exportbeziehungen nach China. Zu den wichtigsten Ausfuhrgütern zählen optische Geräte, Maschinen, elektrische Ausrüstungen und pharmazeutische Erzeugnisse.