Thüringer Exporte geringer als Import

Sie habe den Eindruck, "dass es auf chinesischer Seite nach wie vor ein großes Interesse am Westen und speziell an Deutschland als Partner in Europa gibt", so die Ministerin. "Man hat mir allerdings auch vermittelt, dass man sich mitunter vom Westen missverstanden fühlt." Boos-John: "Ich halte es für wichtig, dass wir uns – bei aller berechtigten Kritik, die man an China haben kann und muss –, mitunter auch einmal in die Schuhe unseres chinesischen Gegenübers stellen und versuchen, die Dinge aus dessen Position heraus zu verstehen."