Erfurt (dpa/th) - Erst eine Reise in die USA, nun nach China: Die Landesregierung will die Handels- und Forschungskontakte zu Ländern ausbauen, die für die Thüringer Exportwirtschaft wichtig sind. Derzeit ist Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) mit einer 40 Mitglieder zählenden Delegation in China unterwegs. Nach einem Besuch des Batterieherstellers CATL in Ningde, der ein Werk mit etwa 1.700 Beschäftigten bei Arnstadt betreibt, sagte sie nach Ministeriumsangaben, Thüringen habe ein Interesse am weiteren Ausbau des Standorts bei Arnstadt. Das Land werde das unterstützen.