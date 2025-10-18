Vor diesem Hintergrund gelte es nicht nur die Handelsbeziehungen zu anderen Ländern auszubauen, sondern auch Exportchancen auf dem chinesischen Markt zu suchen. "China bleibt für Deutschland wie auch für Thüringen ein wichtiger, wenn auch herausfordernder Partner", sagte die Ministerin. Trotz des bestehenden Handelsbilanzdefizits sei China der viertgrößte Zielmarkt für Thüringer Exportgüter – nach den USA, Polen und Großbritannien.