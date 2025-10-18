Erfurt (dpa/th) - Thüringen will seine Abhängigkeit von China reduzieren. Das sei Ziel einer einwöchigen Reise von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) und einer 40-köpfigen Wirtschaftsdelegation in das Land, die heute startet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Aktuell importiere Thüringen Waren im Wert von 4,6 Milliarden Euro aus China, das Exportvolumen betrage aber nur 1,1 Milliarden Euro. Boos-John sprach von einer Abhängigkeit, "die volkswirtschaftlich ungesund für uns ist".