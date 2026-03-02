Sie habe an diesem Morgen realisiert, dass der Wecker nun zum letzten Mal der Arbeit wegen geklingelt hat, sagt Kerstin Lindemann. Ein gutes Gefühl eigentlich, denn ein neuer Lebensabschnitt beginnt – aber die bisherige Geschäftsstellenleiterin des Bad Salzunger Handels- und Gewerbevereins (HGV) blickt gleichwohl auf Jahrzehnte der Arbeit zurück, in denen so viel vorangekommen ist. Und wird ihren Job gewiss auch vermissen.