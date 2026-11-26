Amazon betonte angesichts der Ankündigung: "Wir liefern verlässlicher denn je." Der Konzern setzt in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein. Die "immer gleichen pauschalen Vorwürfe" der Gewerkschaft weise man aber scharf zurück, erklärte ein Sprecher. So gebe es keine digitalen Tracker bei Amazon. "Wie in der Branche üblich, nutzen wir selbstverständlich ein Warenwirtschaftssystem. Dank sehr guter Prozesse und vorausschauender Planung haben unsere Mitarbeiter ein gut schaffbares Arbeitspensum."