Kommen kleinere Verpackungsgrößen?

Deutschland-Chef Alexander von Maillot sagte in Frankfurt, er erwarte weiter hohen Kostendruck etwa bei Kaffee und Kakao. Man wolle unverändert nicht alle Preissteigerungen an Kunden weitergeben. Er kündigte höhere Investitionen in Werbung an. Kleinere Verpackungsmengen wie bei Konkurrenten, um Preissteigerungen aufzufangen, schloss er nicht aus.