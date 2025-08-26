In wenigen Wochen sollen im Wohn- und Geschäftshaus an der Salzbrücke 2 wieder Kunden ein- und ausgehen. Voraussichtlich am 2. Oktober eröffnet in der ehemaligen Müller-Drogerie die Warenhauskette Woolworth einen neuen Store, teilte die Pressestelle auf Anfrage der Redaktion mit. Die Schmalkalder dürfen sich auf eine Neueröffnung mit zahlreichen Angeboten und Überraschungen freuen, heißt es aus Unna, dem Stammsitz in Deutschland.