„Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein“ – dieses Goethe Zitat passt auf den Hofladen von Christin Jung wie die Faust aufs Auge. Wer das Geschäft in der Näherstiller Straße 27 betritt, spürt sofort: An diesem Ort geht es um mehr als Einkaufen. Zwischen den Regalen voller regionaler Köstlichkeiten und dem Duft frisch gebrühten Kaffees herrscht eine schon fast familiäre Atmosphäre. Jung und Alt kommen vorbei, kaufen ein, plaudern, probieren, machen es sich gemütlich an den Tischen im kleinen Café oder auf den bequemen Stühlen am Tresen. Zeitweise geht es hier zu wie in einem Taubenschlag. Christin Jung ist das gewöhnt. Bei ihr Zuhause sei auch immer was los, erzählt sie und lacht. „Um uns herum sind immer Menschen.“