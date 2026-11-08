Verbände warnen vor Dämpfer für das Festgeschäft

Die Folgen des Speicherpreisschubs spürt die gesamte Digitalbranche. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom bringt die Komponentenknappheit bei Speicherchips den IT-Markt spürbar in Bedrängnis. Weil der KI-Boom enorme Fertigungskapazitäten binde, fehle es an verlässlichen Kalkulationsgrundlagen für Elektronikgeräte wie Laptops, Tablets und PCs - mit entsprechenden Folgen für das Angebot und das Preisniveau bei den Endverbrauchern.

Beim Handelsverband Deutschland (HDE) blickt man vor dem wichtigen Jahresendgeschäft mit Skepsis auf den Markt für Konsumgüter. Nach HDE-Erhebungen rechnet die Mehrheit der Nonfood-Händler mit schlechteren Geschäften als im Vorjahr, da viele Verbraucher inflationsbedingt preissensibler kalkulieren und teurere Anschaffungen im Unterhaltungselektronik- und IT-Bereich genau abwägen.

Tipps für Schnäppchenjäger: Angebote genau prüfen

Verbraucherschützer raten Kundinnen und Kunden vor den Einkaufstagen rund um den "Black Friday" und das Weihnachtsfest zu erhöhter Wachsamkeit. Bei Aktionsangeboten sollten Käufer genau hinschauen, ob Hersteller nicht verdeckte Preiserhöhungen vornehmen - etwa indem Einsteigermodelle mit geringerer Speicherkapazität zum bisherigen Standardpreis angeboten werden.

Wer vor Weihnachten aufrüsten oder ein Neugerät erwerben möchte, sollte Vergleichsportale nutzen und Rabatte kritisch anhand der Preisentwicklung der vergangenen Monate prüfen. Eine rasche Entwarnung erwarten Marktanalysten unterdessen nicht: Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die weltweiten Speicherkapazitäten bis weit ins kommende Jahr hinein angespannt bleiben und das Preisniveau vorerst hochhalten dürften.