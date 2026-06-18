Seit im März bekannt wurde, dass sich der Besitzer aller Tegut-Märkte, die schweizerische Migros-Genossenschaft, von ihnen trennen will, gehören besorgte Fragen dazu, wenn die Leute dort einkaufen. Auch in Mengersgereuth. Nicht nur, weil das Geschäft im größten Frankenblick-Ortsteil ein gutes und vielfältiges Angebot hat, das Personal freundlich und hilfsbereit ist, sondern auch, weil es seit mehr als 20 Jahren der Kern eines funktionierenden Dorfzentrums ist.
Handel Mitte September soll Tante Enso starten
Bärbel Escher 18.06.2026 - 11:00 Uhr