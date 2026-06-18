Seit im März bekannt wurde, dass sich der Besitzer aller Tegut-Märkte, die schweizerische Migros-Genossenschaft, von ihnen trennen will, gehören besorgte Fragen dazu, wenn die Leute dort einkaufen. Auch in Mengersgereuth. Nicht nur, weil das Geschäft im größten Frankenblick-Ortsteil ein gutes und vielfältiges Angebot hat, das Personal freundlich und hilfsbereit ist, sondern auch, weil es seit mehr als 20 Jahren der Kern eines funktionierenden Dorfzentrums ist.