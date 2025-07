1973 erste Filiale in Ulm eröffnet

Im vergangenen Geschäftsjahr Jahr wurden insgesamt 28 neue Filialen eröffnet und 22 kamen durch eine Übernahme in der Schweiz hinzu. Insgesamt betrieb das Unternehmen laut Mitteilung 941 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Liechtenstein. Zuletzt ist das Familienunternehmen in der Slowakei aktiv geworden. Dort werden langfristig bis zu 25 Standorte geplant. In Tschechien sei die Landesgesellschaft an den Start gegangen. Hier solle in den kommenden Jahren gezielt expandiert werden.