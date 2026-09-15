Es ist eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat: Die Fundgrube in der Brotteroder Straße 19 schließt. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung der RL-Fundgrube Leißler GmbH das Ende des Sonderpostenmarktes für den 30. November angekündigt. Auf Wunsch der Mitarbeiterinnen soll der Markt nun noch bis einen Tag vor dem heiligen Abend geöffnet bleiben, heißt es aus dem südhessischen Gernsheim, dem Hauptsitz des Familienunternehmens.