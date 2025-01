Kein Wunder, dass Gislasons Sorgenfalten vor der Abreise nach Dänemark größer werden. "Das Spiel gegen Brasilien ist ein Weckruf für uns. Nachdem wir eine Woche hier trainiert haben und wirklich sehr viel sehr gut lief, hätte ich gedacht, dass wir anders spielen. Deswegen macht mir das schon Sorgen", gab der Isländer zu. Mit gemischten Gefühlen steigt der 65-Jährige am Montag in den Bus, der das DHB-Team ins dänische WM-Quartier in Silkeborg bringt. "Es wird nicht so einfach, wie einige denken", dämpfe Gislason die Erwartungen.